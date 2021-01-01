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الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من جنين بينهم أسيرة محررة وشقيقان

الإثنين 12 أبريل 2021 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، سبعة مواطنين بينهم أسيرة محررة خلال مداهمات في مدينة جنين وبلدات برقين وعرابة وقباطية.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، ومصادر أمنية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرة المحررة منى حسين  قعدان (50 عاما) من بلدة عرابة، والشقيقين محمد ورامز سمير أبو عبيد من مدينة جنين.

وأشارت المصادر، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت يوم أمس الأسير المحرر يزن عاطف أحمد عبيدي من بلدة برقين غرب جنين، فيما اعتقلت في قباطية الشبان: محمود أحمد ابو الرب، ومحمد تيسير ذياب، ومحمد ناجح ابو الرب، بعد مداهمة منازل ذويهم والعبث بمحتوياتها.

#الاحتلال

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