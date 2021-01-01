  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل 10 شبان من عائلة واحدة في بلدة تقوع شرق بيت لحم

الإثنين 12 أبريل 2021 09:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عشرة شبان من عائلة العمور في بلدة تقوع شرق بيت لحم. 

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد محمود العمور (22 عاما)، ومهند نمر العمور (23 عاما)، ومحمد ربحي العمور (22 عاما)، وسفيان عودة الله العمور (26 عاما)، ومحمد إبراهيم العمور (25 عاما)، وأنس عادل العمور (25 عاما)، وعدي عزات العمور (20 عاما)، ومحمود علي العمور (22 عاما)، وشادي نايف العمور (23 عاما)، وبراء رائد العمور (22 عاما)، وذلك بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن محمود الخطيب في مخيم عايدة شمالا، وفتشته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

#بلدة تقوع #الاحتلال #بيت لحم

الأكثر قراءة اليوم

الدول التي تتحرى هلال شهر رمضان 2021 اليوم

بوساطة ألمانية ونرويجية: اتصالات لتبادل أسرى بين إسرائيل وحماس وهذه هي العقبة الاساسية ..

بدو النقب يحفرون أربعة أنفاق كبيرة بين إسرائيل ومصر.. ما علاقة حماس؟

الداخلية بغزة تتحدث عن الإجراءات الوقائية خلال شهر رمضان

الاعلام الحكومي بغزة يتحدث عن تطورات الحالة الوبائية ويومي الاغلاق: خطة حكومية في "رمضان"

اختلافات في الرؤى الفلسطينية بشأن القدس: اجتماعات حاسمة تحدد مصير إجراء الانتخابات

دول عربية تعلن يوم الثلاثاء أول أيام شهر رمضان 2021

الأخبار الرئيسية

صحفي

الصحفي الفلسطيني يكشف عن فحوى أسئلة "الموساد" له في مدريد

ناصر

جيروزاليم بوست: فتح تفشل في محاولة منع منافسيها من خوض الانتخابات

منش

نيويورك تايمز تكشف تفاصيل جديدة عن انفجار منشأة نطنز النووية في ايران

عباس

قلق فلسطيني لتأخر اتصال بايدن بعباس

عباس

كميل أبو ركن: أبو مازن "شريك" وكان يجب التعامل معه بصورة مختلفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية