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زكي نسيبة:إنجازات أبناءنا وبناتنا فخر للوطن

أول رائدة فضاء إماراتية خريجة من جامعة الإمارات

الإثنين 12 أبريل 2021 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول رائدة فضاء إماراتية خريجة من جامعة الإمارات



العين/سما/

 اعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة عن فخرها باختيار إحدى طالباتها الخريجات، نورا المطروشي الحاصلة على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الإمارات عام 2015، كأول رائدة فضاء إماراتية.

بهذه المُناسبة تقدّم معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة- الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، على ثقته الغالية بقدرات وإمكانيات أبناء وبنات الوطن لفتحواستشكاف آفاق جديدة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار تحقيقاً لطموحات الإمارات في قطاع الفضاء.

وقال معالي زكي أنور نسيبة: "يُسعدنا أن يتمّ اختيار إحدى خريجات جامعة الإمارات لتكون أول رائدة فضاء إماراتية. وهذا يُبرز حرص جامعة الإمارات العربية المتحدة على دعم وتوسعة القدرات العلمية البحثية لطلبتها وطالباتها، ووضعهم على الطريق الصحيح في مسيرتهم التعليمية من خلال توفير البيئة التعليمية الرائدة المُواكبة لأرقى المعايير العالمية في هذا المجال".

وأردف معاليه قائلاً : "نفخر اليوم بأبناء وبنات الإمارات لما قدّموه من إنجازات تُحقّق طموحات وطننا الغالي في استشراف المستقبل والمُساهمة في وضع خططه وصناعته، وإبراز ريادة الكوادر الوطنية التي تمتلك المعرفة والخبرة، وتُلهم الأجيال القادمة من الشباب لرفع سقف الطموح والتحدّي والتميّز في كافة المجالات".

واختتم معالي زكي نسيبة تصريحه بالقول: "نؤكد في جامعة الإمارات – جامعة المستقبل - سعينا الجاد والمتواصل من أجلتوفير أرقى المناهج العلمية البحثية المُتكاملة والتي تُمكّن طلبتنا وطالباتنا من تقديم إنجاز جديد مُتميّز في مسيرتهم العلمية والعملية، وبما يواكب طموحات الدولة ورؤيتها الاستراتيجية في بناء دولة قوية مُتسلّحة بالعلم والمعرفة، والمُساهمة إعداد أجيال المُستقبل العلمية الواعدة القادرة على دعم مسيرة الإمارات نحو التطوير والتنمية المُستدامة".

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