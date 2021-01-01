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حملة اعتقالات في الضفة من بينهم المحررة "منى قعدان" وقيادات في حماس

الإثنين 12 أبريل 2021 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حملة اعتقالات في الضفة من بينهم المحررة "منى قعدان" وقيادات في حماس



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، عدة شبان من محافظات جنين ورام الله والقدس.

ففي جنين اعتقلت قوات الاحتلال الاسيرة المحررة منى قعدان من بلدة عرابة في القضاء.

كما اعتقل الاحتلال  رئيس رابطة علماء فلسطين مصطفى شاور  من منزله بمدينة الخليل

واعتقل ايضاالقياديين في حماس أنس رصرص وعمر القواسمي من الخليل .

كما اعتقلت عبد العليم علوي والد الأسير معن العلوي من بلدة دير جرير، والذي اعتقل قبل أسبوع، كما جرى اعتقال الشاب محمود معالي من منزله ومداهمة منازل أخرى في البلدة، واقتحمت اليات الاحتلال وسط رام الله وقرية المغير .

واعتقل الاحتلال الأسير المحرر حماد أحمد أبو مارية عن حاجز "الكونتينر" شمال شرق بيت لحم .

كما اعتقلت قوة خاصة تابعة للاحتلال الفتى آدم قراعين بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح في حي رأس العامود في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وداهمت دوريات الاحتلال مدينة نابلس وتمركزت في شارع المطحنة.

#الاحتلال #الضفة #اعتقال

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