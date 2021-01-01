الكنيست يستعد لإنتخاب رئيس اسرائيلي جديد

القدس المحتلة/سما/

بدأ الكنيست في استعداداته لانتخاب الرئيس الإسرائيلي الجديد، بدلًا من الحالي رؤوفين ريفلين الذي تنتهي ولايته في التاسع من تموز/ يوليو المقبل.

وبموجب القانون الإسرائيلي، فإنه يجب انتخاب الرئيس المقبل في مدة ما بين 30 إلى 90 يومًا ما قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي، كما ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية.

ويتم تحديد موعد الانتخابات بقرار من رئيس الكنيست بالتشاور مع نوابه، ويجب أن يتخذ القرار في موعد لا يتجاوز 3 أسابيع قبل الموعد النهائي.

ويرجح أن تجري الانتخابات الرئاسية الإسرائيلية في أواخر مايو/ أيار المقبل، أو أوائل يونيو/ حزيران.

وحتى قبل أسبوعين من التصويت، يجب تقديم أسماء المرشحين إلى رئيس الكنيست، ويحظر على أعضاء الكنيست دعم اثنين من المرشحين، ومن يفعل ذلك يتم استبعاد صوته، حيث ستجري العملية بشكل سري ويتم اختيار المرشح الذي يحصل على أكثر من 61 صوتًا، وفي حال لم يحصل أي أحد على تلك الأصوات يتم إعادة الانتخابات بين أكثر مرشحين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.

القدس