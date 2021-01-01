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اتهامات لبينيت بمحاولة إفشال نتنياهو بتشكيل حكومة يمينية

الإثنين 12 أبريل 2021 07:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتهامات لبينيت بمحاولة إفشال نتنياهو بتشكيل حكومة يمينية



القدس المحتلة/سما/

اتهمت أوساط سياسية في الكتلة اليمينية الإسرائيلية، نفتالي بينيت زعيم حزب يمينا، بمحاولة إفشال خطوات بنيامين نتنياهو زعيم الليكود لتشكيل حكومة يمينية.

ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، عن تلك الأوساط قولها، إن بينيت يمهد الطريق لنفسه بشكل خاص، لتشكيل حكومة مع زعيم حزب هناك مستقبل يائير لابيد، وزعيم حزب أمل جديد جدعون ساعر.

ووفقًا لذات المصادر، فإن بينيت يرفض اتخاذ قرار واضح يؤكد أنه ينوي المساهمة في تشكيل حكومة يمينية، وهذا يشير إلى أنه ينوي التوجه إلى الجانب الآخر ويعطيهم الأمل بتشكيل حكومة بديلة.

وقالت مصادر من حزب يمينا، إن الاتصالات مستمرة مع أعضاء الكتلة لإيجاد حلول ممكنة لكن دون إحراز تقدم.

القدس

#بينيت #حكومة اسرائيلية

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