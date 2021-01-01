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الصندوق القومي اليهودي يصادق على شراء أراضٍ في بالضفة الغربية

الإثنين 12 أبريل 2021 07:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصندوق القومي اليهودي يصادق على شراء أراضٍ في بالضفة الغربية



القدس المحتلة/سما/

 صادقت ما تسمى إدارة الصندوق القومي اليهودي، أمس الأحد، على المقترح الذي قدم لها بشأن شراء أراضٍ في مستوطنات الضفة الغربية، وخاصةً تلك المقامة عليها مستوطنات وبؤر استيطانية معزولة عن المستوطنات الكبرى.

وبحسب صحيفة هآرتس الصادرة صباح اليوم الاثنين، فإن القرار النهائي سيتخذ في الثاني والعشرين من الشهر الجاري بعد موافقة المجلس العام لإدارة المنظمة، مشيرةً إلى أن القرار أتخذ بتأييد 6 أعضاء مقابل معارضة 5.

ونقلت الصحيفة عن 3 مصادر شاركت في الاجتماع الذي عقد أمس، أن رئيس الصندوق أفراهام دوفديفاني عبر عن رغبته في طرح مشروع قرار آخر الأسبوع المقبل ينص على أن تغيير السياسة الحالية ينطبق أيضًا على شراء أراضٍ بأثر رجعي.

وكانت شركة إسرائيلية تطلق على نفسها اسم هيمنوتا، اشترت عام 2017 أراضٍ بحوالي 100 مليون شيكل، بدون إبلاغ مؤسسات الصندوق القومي اليهودي، ما أثار تساؤلات حول كيفية تسرب الأراضي لها بدون علم الصندوق. وفق الصحيفة.

وكانت الصحيفة ذاتها ذكرت منذ أيام أنه سيتم التركيز على الأراضي الخاصة والتي يمكن من خلالها توسيع المستوطنات القائمة.

وسيسعى الصندوق القومي اليهودي لشراء تلك الأراضي بهدف تعزيز المشاريع المجتمعية والتعليمية، كما وصفت.

القدس

#الصندوق القومي اليهودي #الضفة الغربية #مستوطنات

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