تخريب محطة نطنز يتصدر عناوين الصحف العبرية

القدس المحتلة/سما/

تصدر تخريب محطة نطنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم، والتسريبات عن دور إسرائيلي في عملية التخريب، القضية المركزية في المواقع الإخبارية العبرية صباح اليوم الاثنين.

يديعوت أحرنوت :

نيورك تايمز: تقديرات استخبارية إسرائيلية وأمريكية أن “إسرائيل” مسؤولة عن تخريب الشبكة المسؤولة عن تزويد الكهرباء لمحطة نطنز النووية الإيرانية.



التقديرات أن إيران ستحتاج لعدة شهور حتى تعيد العمل بمحطة نطنز النووية.

الاغتيالات والتخوفات: عودة حرب منظمات الإجرام في منطقة الجنوب.

جهات امنية إسرائيلية: الكشف عن هجمات نسبت ل “إسرائيل” ضد إيران لم تنسق مع الجهات الأمنية.

نتنياهو: “الصراع ضد إيران مهمة ضخمة، حولتنا لقوة عالمية”.

وزراء الحكومة الإسرائيلية يناقشون زيادة عدد الرحلات الجوية.

هآرتس:

بعد جريمتي قتل في عسقلان وحولون: خلال 72 ساعة، خمس جرائم قتل، ولا يوجد متهمين.

عضو الكنيست عوفر كيسف قدم شكوى ضد الشرطي الذي اعتدى عليه في تظاهرة في القدس.

مصادر استخبارية: الموساد الإسرائيلي المسؤول عن التخريب في محطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية في نطنز.

مقتل عامل في حادث عمل في شفا عمرو، القتيل رقم 14 في حوادث العمل منذ مطلع العام.

طفل 14 عاما فقد عينه في الخليل، أقاربه: أصيب برصاصة مطاطية من الجيش الإسرائيلي.

القناة 12 العبرية:

بعد تخريب محطة تخصيب يورانيوم إيرانية، تقديرات إسرائيلية أن الرد الإيراني قادم.

شركاء بنيامين نتنياهو: غير مستعدون لحكومة تناوب مع نفتالي بنت.

لدفعها للتمرد والانضمام لليكود، الليكود عرض على عضو ة كنيست من إسرائيل بيتنا، وزارة رفيعة، مكان مضمون في الليكود، والدعم في خوض انتخابات رئيسة بلدية حولون.

خلال ساعتين: قتيلان في عسقلان وحولون.

إيران تصف التخريب في محطة نطنز لتخصيب اليورانيوم بالعمل الإرهابي.

بعد العاصفة، المصادقة على تمديد فترة ولاية رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي.

واللا نيوز:

مصادر استحبارية أمريكية وإسرائيلية: ل “إسرائيل” دور في تخريب محطة تخصيب اليورانيوم في نطنز.

(86) حالة كورونا في ال 24 ساعة الماضية.

الحاصلة على “جائزة إسرائيل” تحتج على سياسية وزير التربية والتعليم يوآف جالنت في منح الجائزة لدواعي سياسية.

قتيلان خلال ساعات، حدهم في عسقلان، وعنصر من جماعات الإجرام قتل في حولون.

في أعقاب الانتخابات، وبراتب 40 ألف شيكل، نجل القيادي في شاس آرية درعي عزز مكانته في النقابة الصهيونية.

إسرائيل اليوم:

جهات استخبارية: التخريب في محطة نطنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم تؤخر عملية التخصيب تسعة أشهر.

تقديرات إسرائيلية أن إيران سترد على عملية التخريب في محطة نطنز لتخصيب اليورانيوم.

نفتالي بنت يعمل من أجل إفشال حكومة يمين.

بدء التحضيرات لانتخاب رئيس الدولة.

إيران: اشتعال النيران في محطة نطنز لتخصيب اليورانيوم.

كان الإخبارية:

جهات استخبارية: إيران تحتاج لتسعة أشهر لتجديد تخصيب اليورانيوم في محطة نطنز.

إطلاق نار وتفجيرات في أنحاء مختلفة من البلاد، قتيلان في عسقلان وحولون.

المستشار السياسي لوزير المالية يسرائيل كاتس اقترح نقل التكليف له في تشكيل الحكومة.

نقابة أطباء الأطفال، سنطالب بتطعيم الأطفال بلقاح فايزر.