  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ايران تكشف عن سبب إصابة المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية في منشأة نطنز

الإثنين 12 أبريل 2021 07:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ايران تكشف عن سبب إصابة المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية في منشأة نطنز



طهران/سما/

قالت وكالة الأنباء الإيرانية: إن إصابة المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية ناجمة عن سقوطه من ارتفاع 7 أمتار في مفاعل نطنز.

وأضافت الوكالة أن ارتداء بهروز كمالوندي خوذة الرأس حال دون حدوث إصابة بالغة في الرأس منوهة بأن حالته الصحية مستقرة وينبغي له البقاء في المشفى لمدة يومين.

وأصيب كمالوندي بكسور في رأسه وقدمه، وتم على الفور نقله الى أحد مستشفيات مدينة كاشان حيث يخضع للعلاج.

وقال كمالوندي في تصريح له الأحد إن مجمع "الشهيد أحمدي روشن" لتخصيب اليورانيوم في نطنز تعرض لحادث فجر الأحد، مؤكدا عدم وقوع إصابات بشرية أو تلوث اشعاعي نتيجة للحادث.

من جانبه اعتبر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية حادث الاخلال في شبكة توزيع الكهرباء في موقع نطنز النووي بأنه ارهاب نووي على المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية التصدي له، مؤكدا احتفاظ ايران بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الضالعين فيه.

#منظمة الطاقة الايرانية #مفاعل نطنز #بهروز كمالدوني

الأكثر قراءة اليوم

الدول التي تتحرى هلال شهر رمضان 2021 اليوم

بوساطة ألمانية ونرويجية: اتصالات لتبادل أسرى بين إسرائيل وحماس وهذه هي العقبة الاساسية ..

بدو النقب يحفرون أربعة أنفاق كبيرة بين إسرائيل ومصر.. ما علاقة حماس؟

الداخلية بغزة تتحدث عن الإجراءات الوقائية خلال شهر رمضان

نيويورك تايمز: تفاصيل جديدة حول "التنافس الملكي" في الأردن.. ودور عوض الله

الاعلام الحكومي بغزة يتحدث عن تطورات الحالة الوبائية ويومي الاغلاق: خطة حكومية في "رمضان"

اختلافات في الرؤى الفلسطينية بشأن القدس: اجتماعات حاسمة تحدد مصير إجراء الانتخابات

الأخبار الرئيسية

صحفي

الصحفي الفلسطيني يكشف عن فحوى أسئلة "الموساد" له في مدريد

ناصر

جيروزاليم بوست: فتح تفشل في محاولة منع منافسيها من خوض الانتخابات

منش

نيويورك تايمز تكشف تفاصيل جديدة عن انفجار منشأة نطنز النووية في ايران

عباس

قلق فلسطيني لتأخر اتصال بايدن بعباس

عباس

كميل أبو ركن: أبو مازن "شريك" وكان يجب التعامل معه بصورة مختلفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية