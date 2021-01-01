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اختتام المرحلة الأولى من تدريبات المنتخب الفلسطيني الأولمبي بغزة

الإثنين 12 أبريل 2021 05:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اختتام المرحلة الأولى من تدريبات المنتخب الفلسطيني الأولمبي بغزة



دير البلح /سما/

اختتم المنتخب الوطني الفلسطيني الأولمبي الأحد تجمعه الأول في قطاع غزة، والذي أقيم على إستاد الشهيد محمد الدرة وسط القطاع على مدار 4 أيام.

وشارك في هذا التجمع أكثر من 40 لاعبًا، بحضور ياسر رضوان رئيس اللجنة الفنية باتحاد القدم، ووجدي جودة رئيس لجنة شؤون اللاعبين، وصائب جندية، وفريد الخطيب أعضاء اللجنة الفنية والمنتخبات.

وقال رضوان إن اتحاده ينتظر قدوم المدير الفني للمنتخب الأولمبي إيهاب أبو جزر إلى قطاع غزة لمتابعة اللاعبين الذين سيتم اختيارهم من قبل الجهاز الفني بعد انتهاء المرحلة الأولى من التجمع.

وأضاف رضوان أن الجهاز الفني سيتابع جميع اللاعبين خلال مرحلة إياب الدوري العام، والباب مفتوح لأي لاعب يظهر بشكل مميز سواء شارك في تجمع المنتخب أو لم يشارك.

وشكر رضوان الجهاز الفني بقيادة الكابتن هاني المصدر وجهازه المعاون بالاشراف على التجمع الاول للمنتخب الأولمبي، متمنياً التوفيق للجميع في المرحلة المقبلة.

#المنتخب الاولمبي #غزة #المنتخب الوطني الفلسطيني الاولمبي

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