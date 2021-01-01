الاتحاد الآسيوي يستجيب لنقل مباراة الأمعري والكويت

كوالالمبور /سما/

استجاب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لرغبة نادي الكويت الكويتي في نقل مباراته مع فريق الأمعري الفلسطيني ضمن ملحق كأس الاتحاد لتقام في الكويت بدلاً من الضفة الغربية المحتلة.

كما تم تعديل موعد اللقاء إلى يوم 27 من شهر أبريل الجاري بدلاً من الموعد السابق (20 أبريل).

وجاء قرار الآسيوي بعد تحركات واسعة من قبل الشيخ أحمد اليوسف رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي، الذي نجح في الحصول على موافقة الاتحاد الفلسطيني، وإدارة نادي الأمعري على نقل المباراة للكويت.

ويسهم تعديل موعد المباراة في ترك مساحة زمنية لإنهاء إجراءات دخول الوفد الفلسطيني في ظل التدابير والإجراءات التي فرضها انتشار فيروس "كورونا".