  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تقديرات إسرائيلية :ايران سترد على هجوم نطنز

الإثنين 12 أبريل 2021 04:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقديرات إسرائيلية :ايران سترد على هجوم نطنز



القدس المحتلة/سما/

ذهبت تقديرات إسرائيليّة إلى أنّ إيران ستردّ على سلسلة الهجمات التي تعرّضت لها خلال الفترة الأخيرة، بدءًا من اغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وانتهاءً بتفجير مفاعل نطنز، فجر الأحد.

وذكر المحلّل العسكري للقناة 12، روني دانييل، "في الوقت الذي انضبط فيه الإيرانيّون لفترة طويلة خلال الأحداث السابقة، يتضّح هذه المرّة أننا نقترب من اللحظة التي لا مناص فيها للإيرانيين سوى أن يردّوا بشكل مناسب على إسرائيل".

وأضاف دانييل "قبل عدّة أشهر عبّرت الاستخبارات الإسرائيلية عن خشيتها من أن إيران وصلت إلى الحدّ إلى لا يمكنها الانضباط فيه وأنها ستخرج إلى مسار سيضرّ بنا. اغتيال العالم النووي، محسن فخري زادة، على الأرض الإيرانيّة قدّم لها دفعة إضافيّة، ويوقظ بها الحاجة إلى الردّ".

ولم تتطرّق الولايات المتحدة إلى الهجوم في نطنز بتاتًا، حتى من قبل وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الذي يجري مباحثات في إسرائيل حاليًا.

وفي وقت سابق، الأحد، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، يقول إنّ ما جرى في نطنز "عمل إرهابي نووي"، وعلى الوكالة الدولية مواجهة هذه الإجراءات، وتابع أنّ إيران "تحتفظ بحقّ الردّ".

تقديرات إسرائيلية: لن يتم إصلاح الضرر قبل أشهر

وقدّر المراسل العسكري للقناة 13، ألون بن دافيد، أن الانفجار أدّى إلى انقطاع التيار الكهربائية عن أجهزة الطرد المركزيّة في المنشأة، "ما أفقد إيران القدرة على تخصيب اليورانيوم في هذه المنشأة التي تضمّ قرابة 7000 جهاز طرد مركزي"، وأضاف أن التقديرات هي أن الضرر لن يكون بالإمكان إصلاحه قبل أشهر.

نتنياهو: الوضع القائم اليوم لن يكون غدًا

وقال رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، إنّ "مكافحة إيران وأتباعها ومكافحة البرنامج النووي الإيراني والتسلح الإيراني هي مهمة عملاقة. الوضع القائم اليوم لا يعني أن هكذا سيكون الوضع غدا".

"الكابينيت" يجتمع الأحد المقبل

بموازاة ذلك، يجتمع المجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغّر ("الكابينيت") يوم الأحد المقبل، لبحث الملف الإيراني، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيليّة، اليوم، الأحد.

ومن المقرّر أن يتطرّق الاجتماع إلى مفاوضات الاتفاق النووي والتوتّر مع إيران في المنطقة.

ونقلت هيئة البثّ الرسميّة (كان 11) عن مسؤولين استخباراتيين أن الضرر أكبر من المبلغ عنه في إيران. وأضاف المسؤولون الاستخباريون أنّه يمكن التقدير أن التفجير ارتبط بعدد من أجهزة الطرد المركزي، جديدة وقديمة، لكّنها الأجهزة الأهم في كل ما يتعلّق بتخصيب اليورانيوم بمستويات عديدة.

#اسرائيل #ايران #حادثة نطنز #فيلق القدس #الحرس الثوري الايراني

الأكثر قراءة اليوم

الدول التي تتحرى هلال شهر رمضان 2021 اليوم

بوساطة ألمانية ونرويجية: اتصالات لتبادل أسرى بين إسرائيل وحماس وهذه هي العقبة الاساسية ..

الداخلية بغزة تتحدث عن الإجراءات الوقائية خلال شهر رمضان

بدو النقب يحفرون أربعة أنفاق كبيرة بين إسرائيل ومصر.. ما علاقة حماس؟

نيويورك تايمز: تفاصيل جديدة حول "التنافس الملكي" في الأردن.. ودور عوض الله

الاعلام الحكومي بغزة يتحدث عن تطورات الحالة الوبائية ويومي الاغلاق: خطة حكومية في "رمضان"

اختلافات في الرؤى الفلسطينية بشأن القدس: اجتماعات حاسمة تحدد مصير إجراء الانتخابات

الأخبار الرئيسية

عباس

قلق فلسطيني لتأخر اتصال بايدن بعباس

عباس

كميل أبو ركن: أبو مازن "شريك" وكان يجب التعامل معه بصورة مختلفة

ايران

إعلام إسرائيلي: إيران امتلكت كل ما سعت إليه.. وعملياتنا السرية لم تنفع!

كال

ما الذي يقلق إسرائيل من سلوك بايدن وتنصيبه كولن كال نائباً لوزير الدفاع؟

دول عربية تعلن يوم الثلاثاء أول أيام شهر رمضان 2021

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية