بعضها يدمر الصحة... 9 أخطاء شائعة في رمضان تعرف عليها لتتجنبها

وكالات

يرتكب الكثيرون أخطاء غذائية شائعة في شهر رمضان سواء خلال وجبة السحور أو الإفطار وما بعده.

ومن المهم تناول الطعام بشكل متوازن في رمضان والتركيز على الأطعمة التي يحتاجها الجسم دون إفراط.

وأحصى موقع "ويب طب" 9 أخطاء شائعة، 4 منها خلال السحور، و5 خلال تناول وجبهة الإفطار والفترة التي تليها.



أخطاء خلال السحور:

1-الإكثار من تناول المخللات والمنبهات

يؤدي الإفراط في تناول الأغذية المحتوية على الصوديوم أو الملح كالمخللات، وكذلك شرب المنبهات بكميات كبيرة كالقهوة أو الشاي، إلى إدارار البول ما يؤدي إلى فقد بعض الأملاح المعدنية من الجسم والإحساس بالعطش خلال فترة الصيام.

2-تناول الوجبات الدسمة والسكريات

على خلاف الاعتقاد الشائع بأن تناول الوجبات الدسمة جدا والحلويات في السحور يزيل الشعور بالجوع، إلا أنها في الواقع تثقل المعدة وتسبب مشاكل في الهضم خاصة إذا أن تناولها قبل النوم، فضلا عن أنها تسبب العطش.

في المقابل، فإن الخضروات والفواكه؛ هي أكثر ما يمنح شعورا بالشبع لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف، والتي يفضل أن تشكل عنصرا رئيسا ضمن التغذية في رمضان.

3-شرب الماء بكثرة

يعتقد الكثيرون أن شرب كميات كبيرة من الماء خلال فترة السحور قد يقلل شعوره بالعطش خلال رمضان، إلا أنه من المستحسن شرب كميات كافية من الماء مقسمة في الفترة بين الفطور والسحور، أي ما يقارب اللتر والنصف لتفادي مخاطر الجفاف.

4-إهمال السحور من الأساس

يهمل البعض وجبة السحور تماما، رغم أهميتها البالغة كونها تقوي الصائم وتنشطه في مصدر الطاقة للجسم خلال نهار رمضان، خاصةَ إذا كانت هذه الوجبة غنية بالنشويات البطيئة الإمتصاص، كما تساعد في منع حدوث الإعياء والصداع أثناء نهار رمضان، إذ تحافظ وجبة السحور على مستوى السكر في الدم، وتخفف من الشعور بالعطش الشديد خلال النهار.

أخطاء شائعة خلال فترة الإفطار:

1-البدء بالأطعمة الدهنية

يعتبر بدء الإفطار بالأغذية الغنية بالدهون كالمقالي والأغذية الدسمة، من أهم الأخطاء الشائعة التي عليك تجنبها في رمضان، إذ يفضل البدء بالسكريات البسيطة التي يسهل هضمها، كالتمر فهو غني بالسكريات سريعة الامتصاص التي لا تحتاج إلى عمليات معقدة في تمثيلها، ما يؤدي إلى رفع سكر الدم بصورة معتدلة وسهلة.

2-شرب الماء البارد

يسبب شرب الماء البارد على معدة فارغة الكثير من المشاكل الهضمية وهو ما يحذر منه الأطباء بشدة.

3-تناول كمية كبيرة من الطعام

يعمد البعض بعد يوم من الجوع الشديد إلى تناول كميات كبيرة من الطعام مرة واحدة وقت الإفطار، إلا أنه ينصح بتناول وجبات صغيرة على فترات، مثل: وجبة وقت الإفطار، ووجبة بعد صلاة التراويح، ووجبة السحور.

4-كثرة الحلويات

يشتهر شهر رمضان بالحلويات كالقطايف والكنافة والمخبوزات، والتي يؤدي الإفراط في تناولها إلى إلى تراكم الدهون وحدوث السمنة.

5-عدم ممارسة الرياضة

الكثيرون لا يجدون الوقت لممارسة الرياضة في رمضان نظرا لتكدس جدول أعمالهم خاصة خلال فترة المساء، وينصح الخبراء بممارسة القليل من الرياضة قبل الإفطار بساعة إذا أمكن أو بعده بساعتين على الأقل.