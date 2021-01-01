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فتى تركي يبلغ من العمر 12 عاما يختم القرآن كاملا بقراءة واحدة

الإثنين 12 أبريل 2021 03:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فتى تركي يبلغ من العمر 12 عاما يختم القرآن كاملا بقراءة واحدة



أنقرة/سما/

ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن فتى تركيا يبلغ من العمر 12 عاما يقطن مدينة دويسبورغ، تمكن من ختم القرآن الكريم كاملا وبتلاوة واحدة.


وأعلنت إدارة معهد جامع مولانا التابع لجماعة "ميلي غوروش" التركية، حفظ الفتى محمد طلحة قورت القرآن الكريم خلال عامين ونصف العام، فيما نقلت قناة "Camia Tv" بموقع الجماعة على شبكة الإنترنت، وفي بث مباشر ختم قورت للقرآن بتلاوة واحدة.

من جهته، هنأ رئيس الجماعة كمال أرغون الفتى على هذا النجاح، معربا عن شكره لأسرته وجميع أساتذته.

بدوره، عبر الفتى قورت عن سعادته لختمه القرآن الكريم، داعيا الشباب إلى المبادرة لحفظ القرآن.

#تركيا #المانيا #ختم القرآن #الانترنت

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