ترامب يشتم زعيم الجمهوريين في الكونغرس

واشنطن/سما/

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب زعيم الجمهوريين في الكونغرس ميتش ماكونيل، في خطاب ألقاه بمؤتمر لمانحي الحزب الجمهوري في فلوريدا.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن أحد الحاضرين في المؤتمر، أن ترامب توجه بالشتيمة لماكونيل خلال الخطاب الذي ألقاه مساء السبت، واصفا إياه بـ"ابن الزانية الغبي".



وقال ترامب أيضا في خطابه إنه "محبط" من مايك بنس، الذي تولى منصب نائب الرئيس في إدارته.

وكان ترامب قد دعا بنس إلى منع تصديق الكونغرس على تولي جو بايدن الرئاسة، إلا أن بنس رفض هذا الأمر قائلا إن "هذه الخطوة ليس لها أساس دستوري".