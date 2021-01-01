وزير الخارجية المصري: سنتعامل مع أي تصرف غير مسؤول من إثيوبيا

القاهرة /سما/

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أنه في حالة وقوع ضرر بدولتي المصب نتيجة الملء الثاني لسد النهضة، فإن مصر ستتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية أمنها القومي والمائي.

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وقال عبر فضائية "القاهرة والناس": "حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي كان واضحا في إطار العزيمة على حماية الأمن المائي المصري"، مشيرا إلى أنه "في حالة عدم ترتب أي ضرر على مصر نتيجة الملء الثاني لسد النهضة فذلك يعد أمرا محمودا.. إلا أنه يثبت مرة أخرى مدى التعنت الإثيوبي، وإصراره على اتخاذ قرارات أحادية".

وأضاف: "مصر متضامنة بشكل كامل مع السودان، ويتم بينهما تنسيق وثيق وتشاور"، معربا عن أمله في أن "تعدل إثيوبيا عن موقفها التعنتي والوصول إلى اتفاق قبل الملء الثاني للسد".

وذكر أن "المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة مستمرة منذ 10 سنوات، وأن الوصول إلى اتفاق ليس صعبا في ظل وجود الإرادة السياسية لذلك خاصة وأن كل طرف يعلم جيدا كيف يحقق مصالحه".

وأشار شكري إلى التحرك المصري السوداني على الأصعدة كافة لإحاطة المجتمع الدولي بما وصلت إليه المفاوضات وما أبدته كل من القاهرة والخرطوم من مرونة خلالها مقابل التعنت الإثيوبي، لافتا إلى تصدر قضية السد كل المباحثات بين مصر وشركائها الدوليين.