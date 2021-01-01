اعتقال موظفة رفضت إعادة أكثر من مليون دولار أودعت في حسابها بالخطأ!

لويزيانا/سما/

اعتقلت شرطة ولاية لويزيانا الأمريكية موظفة بمكتب إنفاذ القانون بمدينة جيفرسون باريش، بسبب رفضها إعادة أكثر من 1.2 مليون دولار تم إيداعها عن طريق الخطأ في حسابها.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الموظفة كلين سبادوني البالغة 33 عاما اعتقلت الأربعاء الماضي بتهمة السرقة والاحتيال المصرفي والتحويل غير القانوني للأموال.

وقالت السلطات المحلية بمدينة جيفرسون باريش في تصريحات نقلتها صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن خطأ كتابيا تسبب في قيام شركة "تشارلز شواب"، وهي شركة خدمات مالية كبرى، بإيداع المبلغ في حساب الموظفة بدلا من تحويل 82 دولارا فقط لها.

وأضاف البيان أنه عندما حاولت الشركة مخاطبة البنك لاسترداد الأموال، تم رفض الطلب لأن الأموال لم تكن متوفرة، حيث تم تحويلها على الفور بمجرد دخولها لحساب آخر.

واضطرت شركة "تشارلز شواب" رفع دعوى قضائية ضد سبادوني الثلاثاء الماضي، بعدما حاولت الشركة الاتصال بها عدة مرات لاستعادة الأموال المحولة لكنها لم تنجح.

ونجحت قوات الشرطة في القبض على سبادوني وتم احتجازها في مركز إصلاحية جيفرسون باريش، ووقعت على سند قيمته 50000 دولار، بعدما تم استرداد 75% من الأموال المحولة إليها، فيما لم تسترد الشركة باقي المبلغ حتى اللحظة بعد أن أنفقته الموظفة على شراء سيارة ومنزل جديد.