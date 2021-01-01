  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

الفلسطيني سليم ضو يفوز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان "مالمو" للسينما العربية

الإثنين 12 أبريل 2021 01:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الفلسطيني سليم ضو يفوز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان "مالمو" للسينما العربية



مالمو/سما/

فاز الفلسطيني سليم ضو بجائزة أفضل ممثل في مهرجان "مالمو" للسينما العربية في دورته الحادية عشرة على دوره في فيلم "غزة مونامور"، للأخوين طرزان وعرب ناصر.

وحصلت المغربية نعيمة المشرقي على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "خريف التفاح"، للمخرج محمد مفتكر، فيما اقتنص السعودي عبد العزيز الشلاحي جائزة أفضل مخرج عن فيلمه "حد الطار"، وذهبت جائزة أفضل فيلم روائي طويل إلى "الرجل الذي باع ظهره"، للمخرجة التونسية كوثر بن هنية.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم "جزائرهم" للمخرجة لينا سويلم.

وأقام المهرجان حفل الختام وتوزيع الجوائز مساء الأحد، في مكتبة "مالمو" المركزية مع اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة، فاز بالجائزة فيلم "الهدية"، للمخرجة الفلسطينية فرح نابلسي، ومنحت لجنة التحكيم شهادتي تقدير للفيلم المصري "توك توك"، من إخراج محمد خضر، وللفيلم السوداني "الست"، للمخرجته سوزانا ميرغني.

وقدمت بلدية مدينة مالمو، الواقعة في أقصى جنوب السويد، جائزة الجمهور للفيلم المصري "حظر تجول" بطولة الفنانة إلهام شاهين والفنانة أمنية خليل ومن إخراج أمير رمسيس.

وانطلقت فعاليات المهرجان في السادس من أبريل، بمشاركة نحو 40 فيلما من 23 دولة، وأقيمت معظم فعالياته عبر المنصات الإلكترونية.

#سليم ضو #مهرجان مالمو #السينما العربية #فيلم غزة مونامور #الاخوين طرزان #عرب ناصر #نعيمة المشرقي #فيلم خريف التفاح #عبد العزيز الشلاحي #فيلم حد الطار #فيلم الرجل الذي باع ضهره #كوثر بن هنية #لينا سويلم #مكتبة مالمو #فيروس كورونا #فرح نابلسي

الأكثر قراءة اليوم

الدول التي تتحرى هلال شهر رمضان 2021 اليوم

بوساطة ألمانية ونرويجية: اتصالات لتبادل أسرى بين إسرائيل وحماس وهذه هي العقبة الاساسية ..

الداخلية بغزة تتحدث عن الإجراءات الوقائية خلال شهر رمضان

بدو النقب يحفرون أربعة أنفاق كبيرة بين إسرائيل ومصر.. ما علاقة حماس؟

نيويورك تايمز: تفاصيل جديدة حول "التنافس الملكي" في الأردن.. ودور عوض الله

الاعلام الحكومي بغزة يتحدث عن تطورات الحالة الوبائية ويومي الاغلاق: خطة حكومية في "رمضان"

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

عباس

كميل أبو ركن: أبو مازن "شريك" وكان يجب التعامل معه بصورة مختلفة

ايران

إعلام إسرائيلي: إيران امتلكت كل ما سعت إليه.. وعملياتنا السرية لم تنفع!

كال

ما الذي يقلق إسرائيل من سلوك بايدن وتنصيبه كولن كال نائباً لوزير الدفاع؟

دول عربية تعلن يوم الثلاثاء أول أيام شهر رمضان 2021

اختلافات في الرؤى الفلسطينية بشأن القدس: اجتماعات حاسمة تحدد مصير إجراء الانتخابات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية