تعرض المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية لحادث أثناء تفقده منشأة "نطنز"

طهران/سما/

أعلنت إيران، اليوم الأحد، تعرض المتحدث باسم هيئتها للطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، لحادث، دون تحديد طبيعته، أثناء تفقده منشأة "نطنز" النووية التي تعرضت صباح اليوم لحادث وقع في قسم شبكة توزيع الكهرباء.

وقالت وكالة الإذاعة والتلفزيون الرسمي الإيراني: "تعرّض المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي لحادث أثناء سفره لتفقّد منشأة نطنز التي تعرضت صبيحة اليوم لعمل تخريبي".

وأضاف التلفزيون الإيراني "وقد أصيب كاحل ورأس كمالوندي بكسور جراء الحادث وحالته الصحية مستقرة".

و افاد موقع "مفزاكي راعم "الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، باندلاع حريق جديد في محطة نطنز النووية وسط ايران.

ويعد هذا الحريق هو الثاني، الذي يقع نفس المحطة، بعدما أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، في وقت سابق اليوم الأحد، عن وقوع حادث في قسم شبكة توزيع الكهرباء في منشأة تخصيب اليورانيوم بمفاعل نطنز.

وقال كمالوندي إن الحادثة لم تؤد إلى تلوث نووي، ولم ينجم عنها أي إصابات، ونعمل على التحقق من أسبابها.