الشرطة تقبض على سيدة مشتبه بها ابتزاز مواطن في بيت لحم

بيت لحم /سما/

قبضت شرطة محافظة بيت لحم اليوم الاحد، على سيدة للاشتباه بقيامها بتهديد وابتزاز مواطن بمبلغ 80 الف شيكل .

وذكرت إدارة العلاقات العامه والاعلام بالشرطه ان فرع المباحث العامه بشرطة بيت لحم تلقى شكوى من مواطن من سكان المحافظه مفادها قيام سيده بتهديده وابتزازه مقابل حصولها على مبالغ ماليه وصلت قيمتها لمبلغ 80 الف شيكل، على الفور بدأت اجراءات البحث والتحري من قبل فرع المباحث العامه حيث تم تحديد مكان السيده المشتبه بها والقبض عليها وإحضارها لمديرية الشرطه، وبسماع اقوالها أفادت بقيامها بتهديد و ابتزاز المشتكي وحصولها على المبالغ الماليه منه.

وأكدت انه تم إحالة المشتبه بها لجهة الاختصاص تمهيدا لإحالتها للنيابه العامه لاتخاذ المقتضى القانوني بحقها أصولا.

