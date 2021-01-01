خبير: إسرائيل قد تكون حققت "مناعة القطيع" ضد كورونا

القدس المحتلة /سما/

أكد خبير كبير أن إسرائيل ربما تكون قد وصلت إلى “نوع من مناعة القطيع” ويمكنها تخفيف المزيد من القيود بأمان.



وقال عيران سيغال، عالم الأحياء الحاسوبية في معهد فايتسمان للعلوم، للقناة 12، إنه مع تلقي أكثر من 4.9 مليون إسرائيلي جرعتي اللقاح، انخفض عدد حالات الإصابة اليومية بنسبة 97%.



وأضاف :"أنه من الممكن أن تكون إسرائيل قد وصلت إلى نوع من مناعة القطيع وبغض النظر، لدينا شبكة أمان واسعة، واعتقد أن هذا يجعل من الممكن إزالة بعض القيود على الفور”.



وأكد سيغال أنه مع تحصين معظم الإسرائيليين، فإن إعادة فتح قطاعات من اقتصاد والتجمعات خلال عيد “بوريم” وعيد الفصح لم يساهم في ارتفاع الحالات