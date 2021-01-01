"الصحة بغزة" تعلن عن المستشفيات الأهلية الموفر بها خدمة الفحص السريع لوباء "كورونا"

غزة /سما/

أعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء اليوم الأحد، عن المستشفيات الأهلية التي ستقدم بها خدمة إجراء الفحص السريع لفيروس "كورونا".

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه استمراراً للجهود التي تبذلها وزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا فقد استطاعت الوزارة توفير خدمة إجراء الفحص السريع لفيروس "كوفيد-19" مجاناً في المستشفيات الاهلية التالية/

1. مستشفى حيفا شرق مدينة غزة من الساعة ( 3 مساءا الى 9 مساءاً ).

2. مستشفى العودة شمال قطاع غزة من الساعة ( 8 صباحا وحتى 2 بعد الظهر ).

3. مستشفى الأمل بخان يونس من الساعة ( 8 صباحا وحتى الساعة 2 بعد الظهر).

4. مستشفى أصدقاء المريض بغزة من الساعة ( 8 صباحاً وحتى الساعة 2 بعد الظهر)

وأكدت أنها ستعمل خلال الأيام القادمة على توفير خدمة الفحص السريع في مزيد من المؤسسات الاهلية الأخرى من أجل التسهيل على المواطنين وتعزيز مشاركة المجتمع في تثبيط انتشار الوباء.