ميسي يرتجف : هل كانت هذه الحادثة سبب خسارة برشلونة؟.. فيديو

مدريد/سما/

شعل ريال مدريد السباق على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على ضيفه وغريمه التقليدي برشلونة 2-1، في مباراة شهدت حادثة غريبة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطة من المباراة التي شهدت أمطارا غزيرة تظهر ميسي وهو يرتجف.



الأمطار غمرت الملعب لدرجة جعلت اللاعبين يشعرون بالبرد الشديد. وبخاصة النجم الأرجنتيني ميسي مما دفعه لاستبدال قميصه المبتل.

ورجح بعض رواد مواقع التواصل أن هذا البرد جعل ميسي يخطئ في ترجمة 7 تسديدات إلى أهداف، وبالتالي خسارة فريقه أمام ريال مدريد.