فتوح يثمن موقف الحزب الكندي من المستوطنات الاسرائيلية

رام الله /سما/

ثمن المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية روحي فتوح، خطوة الحزب الديمقراطي الكندي للتصويت على قرار يشمل مقاطعة منتجات المستوطنات وحظر تجارة الاسلحة مع اسرائيل.

ورحب فتوح في تصريح له اليوم، بالبيان الصادر عن الحزب الكندي وموقفه الواضح من الصراع الفلسطيني الاسرائيلي ومطالبته بإنهاء الدعم الكندي للمستوطنات غير الشرعية، ووقف تدفق الاسلحة من والى اسرائيل حتى ينال الفلسطينيون حريتهم.

وأضاف فتوح:" بأنه يجب اتخاذ عقوبات فورية ضد إسرائيل لإعلانها قرارا بإقامة المزيد من البؤر والوحدات الاستيطانية الجديدة، وضم المزيد من أراضي الفلسطينين.

ودعا فتوح ": جميع دول العالم لإتخاذ خطوات مماثلة من شأنها الضغط ولجم إسرائيل لوقف مصادرتها واستيلائها على الاراضي الفلسطينية من أجل إقامة مستوطنات غير شرعية وضرورة تطبيق القرارات الدولية، داعيا في الوقت ذاته المجتمع الدولي بإتخاذ خطوات فعلية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ومحاسبتها.

وأشاد فتوح بالعلاقات الثنائية التي تربط فلسطين وكندا، مثمنا الدعم الكندي المستمر لفلسطين في العديد من القطاعات والمجالات.