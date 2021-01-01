  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتوح يثمن موقف الحزب الكندي من المستوطنات الاسرائيلية

الأحد 11 أبريل 2021 08:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح يثمن موقف الحزب الكندي من المستوطنات الاسرائيلية



رام الله /سما/

ثمن المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية روحي فتوح، خطوة الحزب الديمقراطي الكندي للتصويت على قرار يشمل مقاطعة منتجات المستوطنات وحظر تجارة الاسلحة مع اسرائيل.

ورحب فتوح في تصريح له اليوم، بالبيان الصادر عن الحزب الكندي وموقفه الواضح من الصراع الفلسطيني الاسرائيلي ومطالبته بإنهاء الدعم الكندي للمستوطنات غير الشرعية، ووقف تدفق الاسلحة من والى اسرائيل حتى ينال الفلسطينيون حريتهم.

وأضاف فتوح:" بأنه يجب اتخاذ عقوبات فورية ضد إسرائيل لإعلانها قرارا بإقامة المزيد من البؤر والوحدات الاستيطانية الجديدة،  وضم المزيد من أراضي الفلسطينين. 

ودعا فتوح ": جميع دول العالم لإتخاذ خطوات مماثلة من شأنها الضغط ولجم إسرائيل لوقف مصادرتها واستيلائها على الاراضي الفلسطينية من أجل إقامة مستوطنات غير شرعية وضرورة تطبيق القرارات الدولية، داعيا في الوقت ذاته المجتمع الدولي بإتخاذ خطوات فعلية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ومحاسبتها. 

وأشاد فتوح بالعلاقات الثنائية التي تربط فلسطين وكندا، مثمنا الدعم الكندي المستمر لفلسطين في العديد من القطاعات والمجالات.

#حركة فتح #روحي فتوح

الأكثر قراءة اليوم

بوساطة ألمانية ونرويجية: اتصالات لتبادل أسرى بين إسرائيل وحماس وهذه هي العقبة الاساسية ..

الدول التي تتحرى هلال شهر رمضان 2021 اليوم

الداخلية بغزة تتحدث عن الإجراءات الوقائية خلال شهر رمضان

نيويورك تايمز: تفاصيل جديدة حول "التنافس الملكي" في الأردن.. ودور عوض الله

الاعلام الحكومي بغزة يتحدث عن تطورات الحالة الوبائية ويومي الاغلاق: خطة حكومية في "رمضان"

"شكّل "مفاجأة خالصة للموساد".. قلق إسرائيلي: هل ستسرّب واشنطن عملياتنا العسكرية؟

بدو النقب يحفرون أربعة أنفاق كبيرة بين إسرائيل ومصر.. ما علاقة حماس؟

الأخبار الرئيسية

كال

ما الذي يقلق إسرائيل من سلوك بايدن وتنصيبه كولن كال نائباً لوزير الدفاع؟

دول عربية تعلن يوم الثلاثاء أول أيام شهر رمضان 2021

اختلافات في الرؤى الفلسطينية بشأن القدس: اجتماعات حاسمة تحدد مصير إجراء الانتخابات

انفاق

بدو النقب يحفرون أربعة أنفاق كبيرة بين إسرائيل ومصر.. ما علاقة حماس؟

نطنز

إعلام إسرائيلي: الموساد يقف خلف تفجير نطنز.. والكابينت يجتمع الاحد لبحث هذه الملفات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية