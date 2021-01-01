الأمير تشارلز يستهل رسالته المصورة للعاهل الأردني بتحية عربية... فيديو

لندن/سما/

بعث ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، برسالة مصورة إلى ملك الأردن عبدالله الثاني والشعب الأردني، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الدولة.

واستهل الأمير تشارلز، رسالته بقوله "السلام عليكم" باللغة العربية.



وأضاف "يسعدني أن أرسل احر التهاني لجلالة الملك عبدالله الثاني والشعب الأردني بمناسبة مئوية الدولة"، مشيرا إلى أن هذا العام يشهد أيضا مرور 100 عام من الشراكة بين الأردن والمملكة المتحدة.



وهنأ الأمير تشارلز الأردن على "دبلوماسيته الفريدة والعريقة في المنطقة، كراع لا يكل للسلام وقوة تدفع باتجاه الاستقرار".

وأوضح أن "البلدين شهدا تحولات كبيرة عبر السنوات، لكن صداقتنا المميزة والمتينة بقيت ثابتة، فهي مبنية على تاريخنا المشترك ورؤيتنا المشتركة للمستقبل".

وتابع "لطالما كانت المملكة الأردنية والشعب الأردني قريبان من قلبي، ولدي الكثير من الذكريات الرائعة من زياراتي للأردن على مدى السنوات".

وقال "شعرت أنا وزوجتي بخيبة أمل كبيرة عندما تأجلت في اللحظة الأخيرة زيارتنا للأردن التي كانت مقررة في مارس 2020 بسبب الجائحة العالمية.. أتطلع قدما للوقت الذي نتمكن فيه من زيارة الأردن مرة أخرى، وأن أحظى باستقبال الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله في المملكة المتحدة قريبا".