عضو كنيست يطالب بالتحقيق في دخول محافظ جنين باقة الغربية

القدس المحتلة /سما/

قدم موشيه أرييل، عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب شاس، اليوم الأحد، طلبًا لوزير جيش الاحتلال بيني غانتس لفتح تحقيق معمق في قضية دخول محافظ جنين أكرم الرجوب إلى باقة الغربية ولقاء الأسير المحرر رشدي أبو مخ الذي أفرج عنه مؤخرًا بعد 35 عامًا من الأسر.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن أرييل تساءل عن كيفية الموافقة على دخول محافظ جنين باقة الغربية، وتكريم الأسير أبومخ.

وقال: "أطلب إجراء تحقيق فيما جرى، وما هي المعلومات التي قدمها على وجه التحديد لتبرير دخوله، واستخلاص النتائج، وكيفية فحص طلبات الدخول المستقبلية لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية".

وأضاف: "أود أن أسأل، لماذا سمحت وزارة الدفاع لمحافظ جنين بدخول البلاد؟، من اتخذ قرار السماح بذلك وعلى أي أساس؟، كيف ستتصرفون لضمان أن مثل هذه الحالات لن تتكرر؟".