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7 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

الأحد 11 أبريل 2021 08:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
7 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال



رام الله /سما/

دخل اليوم سبعة أسرى أعواماً جديدة في سجون الاحتلال.

فقد دخل الأسير جمال عبد الفتاح الهور (47 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، عامه 25 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 11/01/1997، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

كما دخل الأسير علي سليمان سعيد الصفوري (58 عامًا)، من سكان مخيم جنين، عامه العشرين على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله خلال معركة ومجزرة مخيم جنين ، بتاريخ 11/ 4/ 2002، وهو محكوم بالسجن المؤبد 5 مرات، ويعتبر من قادة ومؤسسى سرايا القدس.

ودخل الأسير ياسر حافظ حسين رحال (38 عامًا)، من سكان محافظة جنين، عامه العشرين والأخير في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 11/ 4/ 2002، وقد تعرض للمطاردة على مدار عامين قبل اعتقاله، ولتحقيقٍ قاسٍ، وخلال سنوات اعتقاله فقدَ والدته، وتمكّن من استكمال دراسته والحصول على البكالوريوس، ويقبع سجن "النقب".

أما الأسير علاءالدين توفيق فريحات (45 عامًا)، من سكان مخيم جنين، فدخل عامه العشرين على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله خلال معركة المخيم بتاريخ 11/ 4 /2002، وهو محكوم بالسجن المؤبد، ويعتبر من قادة ومؤسسي كتائب شهداء الأقصى.

ودخل أيضاً الأسير عبد السلام عبد الرحيم بني عودة (44 عامًا)، من سكان محافظة جنين، عامه العشرين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 11/ 4/ 2002، وهو محكوم بالسجن 29 عامًا.

كما دخل الأسير زياد عبدالعزيز عارف حنني (39 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 11/ 4/ 2003، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

ودخل الأسير أمجد محمد فوزي عواد (30 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، عامه الحادي عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 11/ 4/ 2011، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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