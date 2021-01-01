  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

حمد بن جاسم يكشف المتورطين بأحداث الأردن وأسباب اندلاعها

الأحد 11 أبريل 2021 07:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
حمد بن جاسم يكشف المتورطين بأحداث الأردن وأسباب اندلاعها



الدوحة/سما/


كشف رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني الأطراف التي قال إنها التي تقف خلف الأحداث الأخيرة في الأردن، موضحا السبب وراء ذلك.

وقال حمد بن جاسم إن "ما حصل مؤخراً في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة كان يخطط له منذ فترة طويلة من بعض مسؤولي الإدارة الأميركية السابقة وإحدى دول المنطقة بهدف استبدال النظام الحالي في الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني".


وأضاف في تغريدات بحسابه على تويتر: " كان السبب الرئيسي وراء تلك المحاولة الفاشلة وقوف الملك عبد الله ضد أي تطبيع على حساب القضية الفلسطينية أو ما أصبح يسمى "بالعهد الابراهيمي" فكان ذلك الموقف عقبة أمام تلك المخططات".

وتساءل رئيس الوزراء القطري الأسبق: "أما آن الأوان لتتوقف هذه المغامرات التي تضعف منطقتنا وتجعل الغير يستخف بنا؟".

وشدد على أن استقرار الأردن مهم لمجلس التعاون بشكل رئيسي، معتبرا أن "استقرار الحكم فيه (الأردن)، بل ودعمه واجب لأننا نحتاج مزيداً من الاستقرار والمصداقية في منطقتنا خدمة لمصالحنا".


واهتزت المملكة الأردنية تحت وقع "مؤامرة"، قالت السلطات إنها استهدفت استقرار وأمن البلاد، والمتهم الرئيس فيها هو الأمير حمزة الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني إضافة إلى مقربين منه، إلا أن الملكة نور والدة الأمير حمزة نفت الاتهامات الموجهة لنجلها. وعبرت دول غربية وعربية عن دعمها للمملكة الهاشمية في هذه الظروف.

ووجه العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، رسالة إلى الشعب الأردني حول التطورات الأخيرة المتعلقة بولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين.

وقال الملك عبد الله الثاني، في رسالته إنه "تم وأد الفتنة والأمير حمزة اليوم مع عائلته في قصره برعايتي وهو التزم السير على نهج الآباء والأجداد"، مشيرا إلى أنه قرر "التعامل مع موضوع الأمير في إطار الأسرة الهاشمية وأوكل هذا المسار إلى عمه الأمير الحسن بن طلال".

#حمد بن جاسم #احداث الاردن #الامير حمزة بن الحسين #الملك عبد الله الثاني

الأكثر قراءة اليوم

بوساطة ألمانية ونرويجية: اتصالات لتبادل أسرى بين إسرائيل وحماس وهذه هي العقبة الاساسية ..

الداخلية بغزة تتحدث عن الإجراءات الوقائية خلال شهر رمضان

نيويورك تايمز: تفاصيل جديدة حول "التنافس الملكي" في الأردن.. ودور عوض الله

الدول التي تتحرى هلال شهر رمضان 2021 اليوم

وزير الدفاع الأميركي يصل إسرائيل غداً على متن طائرة "يوم القيامة"

"شكّل "مفاجأة خالصة للموساد".. قلق إسرائيلي: هل ستسرّب واشنطن عملياتنا العسكرية؟

صحيفة اردنية : الأمير حمزة اشترط تولي قيادة الجيش والإشراف على الأجهزة الأمنية

الأخبار الرئيسية

اختلافات في الرؤى الفلسطينية بشأن القدس: اجتماعات حاسمة تحدد مصير إجراء الانتخابات

انفاق

بدو النقب يحفرون أربعة أنفاق كبيرة بين إسرائيل ومصر.. ما علاقة حماس؟

نطنز

إعلام إسرائيلي: الموساد يقف خلف تفجير نطنز.. والكابينت يجتمع الاحد لبحث هذه الملفات

الاعلام الحكومي بغزة يتحدث عن تطورات الحالة الوبائية ويومي الاغلاق: خطة حكومية في "رمضان"

الليكود يدرسون سيناريوهات تستثنيه: هل يصعّد نتنياهو ضد إيران من أجل تشكيل حكومة؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية