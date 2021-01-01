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شجار عنيف بين ركاب تونسيين على متن طائرة قبل اقلاعها من اسطنبول (فيديو)

الأحد 11 أبريل 2021 07:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
شجار عنيف بين ركاب تونسيين على متن طائرة قبل اقلاعها من اسطنبول (فيديو)



اسطنبول/سما/

شهدت رحلة تابعة لشركة الخطوط التونسية شجارا عنيفا بين عدد من الركاب قبل إقلاعها من مطار اسطنبول، أمس السبت في اتجاه مطار تونس قرطاج، حسب ما أفاد مصدر لـ "موزاييك إف إم".

وأكد مصدر بالخطوط التونسية لـ"موزاييك إف إم" اليوم الأحد، حدوث مشاجرة بين مسافرين مما تسبب في تأخر السفر لعدة ساعات، وهي رحلة إضافية أمنتها الخطوط التونسية بين مطاري اسطنبول وتونس، مؤكدا فتح تحقيق حول الواقعة.

وحطت الطائرة اليوم في حدود الساعة الخامسة صباحا بمطار تونس قرطاج.


وتداول مستخدمون لموقع "فيسبوك" في تونس فيديو يظهر تشابكا بالأيدي وصراخا شديدا بين راكبتين وفوضى كبيرة داخل الطائرة، ومحاولة بعض الركاب التدخل لإنهاء المشاجرة التي لم تتضح بعد أسبابها.

وقال المصدر نفسه إن طاقم الطائرة اضطر إلى الاستنجاد بالأمن لإعادة فرض الهدوء قبل إقلاع الطائرة نحو وجهتها، في انتظار تقديم التقرير حول ما حدث لإجراء تحقيق في الغرض وكشف الملابسات وتحديد المسؤوليات.

#تونس #اسطنبول #شجار على طائرة

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