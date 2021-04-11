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شاهد: أغنية من الإمارات احتفاء بمئوية الأردن

الأحد 11 أبريل 2021 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: أغنية من الإمارات احتفاء بمئوية الأردن



ابو ظبي/سما/

احتفت الإمارات اليوم الأحد بمرور مئة عام على قيام المملكة الأردنية الهاشمية، ونشرت وكالة "وام" أغنية تم إعدادها خصيصا للشعب الأردني بهذه المناسبة.

وفي وقت سابق بعث كل من خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ومحمد بن راشد حاكم دبي، ومحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي برقيات تهنئة إلى عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس المملكة.

وفي وقت سابق اليوم، بعث كل من خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ومحمد بن راشد حاكم دبي، ومحمد بن زايد ولي عهد أبوظبي برقيات تهنئة إلى عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس المملكة.

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