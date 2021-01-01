الثلاثاء غرة الشهر.. السعودية تعلن تعذر رؤية هلال رمضان

الرياض /وكالات/

أعلن المرصد الفلكي بحوطة سدير في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك.

كما أعلن مرصد تمير، مساء الأحد، تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك في السعودية، حيث أكد الرائي متعب البرغش تعذر رؤية الهلال في مرصد تمير.

وكان الرائي عبدالله الخضيري مدير مرصد جامعة المجمعة توقع إنه لا يمكن رؤية هلال رمضان في جميع الدول العربية اليوم الأحد.

وعليه فإن غدا الاثنين، هو المكمل لشهر شعبان، وسيكون غرة شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية.

ومن المقرر أن يتم تحري هلال شهر رمضان للمرة الثانية بعد تعذر رؤيته اليوم.

وستصدر المحكمة العليا في السعودية خلال الساعات المقبلة، الإعلان الرسمي حول رؤية هلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح الرائي الخضيري أن "يوم الاثنين ستكون رؤية الهلال متاحة، لكن في حال صعوبة رؤيته ولم يتقدم أحد برؤيته فسوف تتم عدة شهر شعبان، وذلك وفقا لقرار المحكمة العليا".