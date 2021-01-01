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ايران تنفي المزاعم الصحفية عن أسباب حادث نطنز: "مجرد ضجة إعلامية"

الأحد 11 أبريل 2021 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
ايران تنفي المزاعم الصحفية عن أسباب حادث نطنز: "مجرد ضجة إعلامية"



طهران/سما/

نفى رئيس فريق التحقيق في الحادث الغامض الذي وقع فجر اليوم الأحد في منشأة نطنز النووية في إيران صحة التقارير الإعلامية الأجنبية عن الأسباب المزعومة للحادث.


وصرح رئيس الفريق الفني المعني بالتحقيق في الحادث، شهيد أحمدي روشن، لموقع "نور نيوز"، في أول تعليق منه على الموضوع: "التقارير التي نشرتها بعض وسائل الإعلام الأجنبية بشأن أسباب الحادث.. ليست سوى ضجة إعلامية ولا تعتمد على أي حقائق على أرض الواقع".

وأكد المسؤول أن فريقه يدرس عدة احتمالات وسيطلع الرأي العام على كل المعلومات المطلوبة عقب تحديد سبب الحادث.

وسبق أن أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن شبكة توزيع الكهرباء في منشأة نطنز تعرضت فجر اليوم الاحد لحادث لم يسفر عن وقوع اصابات بشرية أو تلوث إشعاعي، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية لكشف أسباب الحادث.

وجاء هذا عقب إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس البدء بضخ غاز اليورانيوم "uf6" في أجهزة الطرد المركزي في موقع نطنز.

وفي وقت سابق أفادت وكالة "أسوشيتد برس" أن الكثير من وسائل الإعلام الإسرائيلية نشرت مزاعم مماثلة مفادها أن الهجوم السيبراني المزعوم تسبب في انقطاع الكهرباء وألحق ضررا بالمنشأة النووية التي تضم أجهزة طرد حساسة.

وكانت منشأة نطنز قد تعرضت في يوليو الماضي لانفجار غامض وصفته السلطات الإيرانية لاحقا بأنه كان "عملية تخريبية".

#ايران #نطنز #البرنامج النووي الإيراني #حسن روحاني

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