  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

من هي المرشحة التي شطبتها لجنة الانتخابات المركزية؟

الأحد 11 أبريل 2021 05:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
من هي المرشحة التي شطبتها لجنة الانتخابات المركزية؟



رام الله /سما/

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية اليوم الأحد 11-4-2021 قبول اعتراض واحد من أصل 231 اعتراضًا قدم اليها خلال فترة الاعتراض على القوائم والمرشحين لعضوية المجلس التشريعي 2021.

وأوضحت اللجنة، أنها درست جميع هذه الاعتراضات، وقررت رد 226 اعتراضاً، فيما تم سحب 4 اعتراضات من قبل مقدميها، بينما قبلت لجنة الانتخابات اعتراضاً واحداً فقط ضد مرشحة جرى شطب ترشيحها كونها اكتسبت الجنسية الإسرائيلية، الأمر الذي يخالف أحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته.

ووفقًا لوسائل الاعلام فإن المرشحة التي تم شطب اسمها من لجنة الانتخابات المركزية هي المقدسية اوجين كوشكجي من قائمة الحرية، وذلك بعد قبول الاعتراض ضدها بأنها تحمل الجنسية الإسرائيلية.

#لجنة الانتخابات المركزية #قانون الانتخابات العامة #اعتراض #الانتخابات الفلسطينية #انتخابات المجلس التشريعي #الجنسية الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

بوساطة ألمانية ونرويجية: اتصالات لتبادل أسرى بين إسرائيل وحماس وهذه هي العقبة الاساسية ..

الداخلية بغزة تتحدث عن الإجراءات الوقائية خلال شهر رمضان

نيويورك تايمز: تفاصيل جديدة حول "التنافس الملكي" في الأردن.. ودور عوض الله

عضو في مجلس الأعيان الأردني يؤكدلـCNN معلومات عن مكان إقامة الأمير حمزة (فيديو)

وزير الدفاع الأميركي يصل إسرائيل غداً على متن طائرة "يوم القيامة"

"شكّل "مفاجأة خالصة للموساد".. قلق إسرائيلي: هل ستسرّب واشنطن عملياتنا العسكرية؟

صحيفة اردنية : الأمير حمزة اشترط تولي قيادة الجيش والإشراف على الأجهزة الأمنية

الأخبار الرئيسية

اختلافات في الرؤى الفلسطينية بشأن القدس: اجتماعات حاسمة لبحث الموقف من إجراء الانتخابات

انفاق

بدو النقب يحفرون أربعة أنفاق كبيرة بين إسرائيل ومصر.. ما علاقة حماس؟

نطنز

إعلام إسرائيلي: الموساد يقف خلف تفجير نطنز.. والكابينت يجتمع الاحد لبحث هذه الملفات

الاعلام الحكومي بغزة يتحدث عن تطورات الحالة الوبائية ويومي الاغلاق: خطة حكومية في "رمضان"

الليكود يدرسون سيناريوهات تستثنيه: هل يصعّد نتنياهو ضد إيران من أجل تشكيل حكومة؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية