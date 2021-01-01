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الاحتلال يطرد مزارعًا من أرضه شمال الخليل

الأحد 11 أبريل 2021 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يطرد مزارعًا من أرضه شمال الخليل



الخليل /سما/

طردت قوات الاحتلال الإسرائيلي برفقة عدد من المستوطنين مساء يوم الأحد، مزارعًا من أرضه، في بلدة بيت أمر شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الناشط الإعلامي محمد عوض، بأن قوات الاحتلال يرافقها عدد من المستوطنين، قامت بطرد المواطن سمير عبدالله الصليبي وعائلته أثناء عملهم في أرضهم بمنطقة واد الوهادين المحاذية لمستوطنة " كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين جنوب بيت أمر، بعد احتجازهم أكثر من ساعتين، ومنعتهم من البقاء بالأرض البالغة مساحتها خمسة دونمات، بذريعة عدم حصولهم على تصريح لدخولها.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اقتلعت أعمدة حديدية وضعها المواطن الصليبي، من أجل إنشاء بيت زراعي بلاستيكي.

#سلطات الاحتلال

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