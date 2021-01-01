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"التنمية" و"قطر الخيرية" توقّعان إطار عمل مشروع السلات الغذائية

الأحد 11 أبريل 2021 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التنمية" و"قطر الخيرية" توقّعان إطار عمل مشروع السلات الغذائية



رام الله /سما/

وقّعت وزارة التنمية الاجتماعية، وجمعية قطر الخيرية- فرع فلسطين، اليوم الأحد، إطار عمل لتنفيذ مشروع الطرود الغذائية/ إفطار الصائم (السلات الغذائية) لعام 2021/1442هـ.

ومثّل وزارة التنمية الاجتماعية، في توقيع إطار العمل، الذي عُقد بمقر الوزارة في مدينة رام الله، الوكيل داوود الديك، بينما مثّل جمعية قطر الخيرية- فلسطين ومدير الفرع حذيفة جلامنة.

وأوضح الديك، أنّ توقيع إطار العمل يأتي من أجل تعزيز مجالات التعاون بين الطرفين لتلبية احتياجات الأسر الفقيرة والمهمشة، خاصة في شهر رمضان الفضيل، وتعزيز صمودهم في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها الأسر بفعل تبعات جائحة كورونا.

وذكر أنّ التعاون والتدخلات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمهمشة بالتعاون ودعم قطر الخيرية تمتد لتغطي محافظات الوطن كافة، وتشمل توفير المياه العذبة والإنارة المساكن وتوفير الأجهزة المساندة للأشخاص ذوي الاعاقة مدركين بذلك أبعاد الفقر.

وقدّم الوكيل الديك، شكره للجمعية على الخدمات التي تقدمها لمساندة الوزارة وتلبية احتياجات الأسر الفقيرة، مؤكدًا على تواجد جمعية قطر الخيرية ببرامجها إلى جانب وزارة التنمية، يلبي احتياجات الأسر الفقيرة والمهمشة وتقديم الحد الأدنى لمساعدتها.

بدوهر، أثنى جلامنة، على الدور الفاعل لوزارة التنمية الاجتماعية، مؤكدًا استمرار التعاون مع الوزارة وأن العلاقة معها هي علاقة تشاركية متناغمة لخدمة الأسر الفقيرة والمهمشة، وفقًا لأجندة الجمعية التي تنسجم مع رؤية وزارة التنمية الاجتماعية في معالجة الفقر متعدد الأبعاد.

#التنمية الاجتماعية #الطرود الغذائية

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