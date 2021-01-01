"بداية أريحا" تصدر حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة لـ7 سنوات لمدان بتهمة الحرق الجنائي

أريحا /سما/

أصدرت محكمة بداية أريحا ممثلة بهيئة القاضي فاطمة النتشة، اليوم الأحد، حكما بإدانة المتهم (ع، ج) عن تهمة الحرق الجنائي سنداً لأحكام المادة 368/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 7 سنوات.

وفي السياق ذاته، أصدرت محكمة بداية أريحا حكما بإدانة المتهم (أ، م، أ) عن تهمة السرقة سنداً لأحكام المادة 404/1 و 76 من ذات القانون وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 3 سنوات.

وجاء هذا الحكم استنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة إيهاب شحادة، وذلك بعد أن قامت نيابة أريحا بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة، بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا.