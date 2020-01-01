اختيار جامعة النجاح عضواً في المجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية لدورتين قادمتين

نابلس /سما/

اختيرت جامعة النجاح الوطنية ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور ماهر النتشة، عضواً للمجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية في دورته الثالثة والخمسين، والذي استضافته جامعة الأمير محمد بن فهد في المملكة العربية السعودية.

وشارك الدكتور النتشة في عضوية اللجنة المالية للاتحاد كمقرر لها.

وعقد المؤتمر بحضور د. عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية ومديري ورؤساء وممثلي الجامعات العربية أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد؛ وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون بين الجامعات العربية في المجالات العلمية والأكاديمية لزيادة قدراتها التنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي.

بدوره، قدم الدكتور النتشة شكره وتقديره للأمين العام ولأعضاء الاتحاد على ثقتهم لاختيار جامعة النجاح في المجلس التنفيذي للاتحاد، مشيداً بالإنجازات التي يحققها اتحاد الجامعات في مختلف المجالات العلمية والأكاديمية، مما انعكس إيجاباً على مستوى الجامعات العربية.

وأكد على أهمية مد جسور التعاون بين الجامعات العربية وتبني الممارسات العالمية لتطوير جودة الأداء العلمي والأكاديمي البحثي للمؤسسات التعليمية، وتعزيز المشاركة المسؤولية المجتمعية والإنسانية بما يعزز سمعة مؤسسات التعليم العالي العربية على المستوى العالمي.

من جانبه، أكد الدكتور سلامة أن الاتحاد قد أعد خطة استراتيجية شمولية للأعوام 2020-2030 ترتكز على محاور رئيسة تستند على العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن الاتحاد وضمن مشاريعه ونشاطاته الأكاديمية والعلمية يتبنى تعزيز ونشر ثقافة الجودة في التعليم العالي لتحسين مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي.

وناقش المشاركون خلال أعمال المؤتمر موضوعات تتعلق بمشروع التصنيف العربي للجامعات، ومشروع توثيق الشهادات الجامعية وحمايتها، والمنصات الإلكترونية للدوريات العلمية، وتم والإعلان عن الجائزة السنوية للبحث العلمي بدعم من جامعة الأمير محمد بن فهد.