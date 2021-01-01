النيابة العامة تُنهي تحقيقاتها الأولية في محاولات تغيير مراكز تسجيل ناخبين

رام الله /سما/

أبلغت النيابة العامة، اليوم الأحد، لجنة الانتخابات المركزية، بانتهاء التحقيقات الأولية في موضوع الجرائم الانتخابية المتمثلة في نقل عناوين بعض المواطنين المسجلين دون علمهم، وإحالة القضية للنيابة ذات الاختصاص في مدينة الخليل، ضمن متابعة لجنة الانتخابات للشكوى التي تقدمت بها والمتعلقة بالجرائم الانتخابية التي وقعت أثناء عملية التسجيل.

وكانت لجنة الانتخابات اكتشفت مساء يوم 16 من شهر شباط الماضي محاولات نقل مراكز تسجيل ناخبين دون علمهم الأمر الذي يعتبر جريمة انتخابية، وتقدمت على إثر ذلك بشكوى فورية إلى النائب العام متضمنة كافة البيانات اللازمة لفتح تحقيق، واتخاذ المقتضى القانوني بحق من ارتكبوا هذا الفعل.

كما بعث رئيس اللجنة حنا ناصر برسالة إلى النائب العام أكرم الخطيب الشهر الماضي، عبر فيها عن ثقته في عمل النيابة العامة، آملا من اعلام اللجنة بالتقدم الحاصل في الجهود الرامية إلى الكشف عن مرتكبي هذه الجرائم، واتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقهم وفقاً للقانون.