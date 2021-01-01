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تجمع الكل الفلسطيني يرحب بقرارات لجنة الانتخابات المركزية

الأحد 11 أبريل 2021 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
تجمع الكل الفلسطيني يرحب بقرارات لجنة الانتخابات المركزية



رام الله /سما/

 رحب تجمع الكل الفلسطيني والذي سيخوض انتخابات المجلس التشريعي 2021، ويحمل الرقم 7 على قائمة الكتل المتنافسة للانتخابات لدى لجنة الانتخابات المركزية، رحب بقرارات لجنة الانتخابات المركزية في الطعونات والاعتراضات على القوائم والمرشحين لعضوية المجلس.

واعتبر منسق التجمع الدكتور بسام القواسمي، هذه القرارات بأنها تأتي ضمن الاجراءات والتدابير القانونية الهادفة لتسير العملية الانتخابية بديمقراطية وسلاسة ضمن قانون الانتخابات العامة.

وكان ممثل حركة فتح قد تقدم للجنة الانتخابات طعونات في مرشحين على القائمة، بسبب عدم الاستقالة، لكن لجنة الانتخابات المركزية وخلال اجتماعها اليوم، ردت الاعتراضين على المرشحين عبد الرحيم حوشية وضياء الننتشة.
وقال عبد الرحيم حوشية:" نشكر لجنة الانتخابات على قراراتها والتي تنسجم مع القانون الفلسطيني والذي اعطاني الحق في الترشح للانتخابات التشريعية كممثلاً عن السائقين".

#تجمع الكل الفلسطيني #الانتخابات الفلسطينية #لجنة الانتخابات المركزية

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