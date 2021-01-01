اسرائيل تزعم: خلية لحماس تدير جمعية خيرية لتمويل نشاطاتها في الضفة

القدس المحتلة /سما/

زعمت إسرائيل أنها كشفت النقاب عن جمعية خيرية تستخدمها حماس لجمع أموال لاستخدامها في تمويل أنشطتها في الضفة الغربية.

ووفقا للمواقع العبرية فقد تم الكشف عن خلية تابعة لحركة حماس تدير جمعية باسم قوافل الخير لجمع التبرعات واستخدامها في تنفيذ نشاطات في الضفة الغربية.

وطبقا للمواقع العبرية يترأس الجمعية نشطاء حماس سبق وتم ابعادهم من الضفة الغربية إلى قطاع غزة في أعقاب صفقة شاليط وهما منصور ريان وعلي المغربي.

ونقلت المواقع عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله: "هذا أسلوب متكرر يعتمده عناصر حماس في قطاع غزة لغرض جمع الأموال لتمويل نشاطاتها الخاصة".