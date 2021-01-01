"التنمية الاجتماعية" و"قطر الخيرية" توقعان إطار عمل مشروع السلات الغذائية

رام الله / سما /

وقع وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داوود الديك ومدير فرع جمعية قطر الخيرية- فلسطين حذيفة جلامنة، اليوم الأحد، بمقر الوزارة في مدينة رام الله، إطار عمل لتنفيذ مشروع الطرود الغذائية/ إفطار الصائم (السلات الغذائية) لعام 2021/1442هـ.

وقال الديك، "إن توقيع إطار العمل يأتي من أجل تعزيز مجالات التعاون بين الطرفين لتلبية احتياجات الأسر الفقيرة والمهمشة، خاصة في شهر رمضان الفضيل، وتعزيز صمودهم في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها الأسر بفعل تبعات جائحة كورونا".

وأوضح أن التعاون والتدخلات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمهمشة بالتعاون ودعم قطر الخيرية تمتد لتغطي محافظات الوطن كافة، وتشمل توفير المياه العذبة والإنارة المساكن وتوفير الأجهزة المساندة للأشخاص ذوي الاعاقة مدركين بذلك أبعاد الفقر.

وشكر الوكيل الديك الجمعية على الخدمات التي تقدمها لمساندة الوزارة وتلبية احتياجات الأسر الفقيرة، مؤكدا أن تواجد جمعية قطر الخيرية ببرامجها إلى جانب وزارة التنمية، يلبي احتياجات الأسر الفقيرة والمهمشة وتقديم الحد الأدنى لمساعدتها.

من جانبه، أشاد جلامنة بالدور الفاعل لوزارة التنمية الاجتماعية، مؤكدا استمرار التعاون مع الوزارة وأن العلاقة معها هي علاقة تشاركية متناغمة لخدمة الأسر الفقيرة والمهمشة، وفقا لأجندة الجمعية التي تنسجم مع رؤية وزارة التنمية الاجتماعية في معالجة الفقر متعدد الأبعاد.