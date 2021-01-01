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وزير الحكم المحلي يفتتح أول نقطة شحن كهرباء في الأغوار الوسطى

الأحد 11 أبريل 2021 02:46 م / بتوقيت القدس +2GMT



الأغوار / سما /

افتتح وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، اليوم الأحد، بحضور نائب محافظة أريحا والأغوار يسرى السويطي، وطاقم من سلطة الطاقة، أول نقطة شحن كهرباء في مجلس قروي مرج غزال الجديد (الذي تم افتتاحه اليوم)، والذي يقع ضمن مجلس الخدمات المشتركة في الأغوار الوسطى.

وأكد الصالح أهمية هذا المشروع الذي من شأنه المساهمة في ضبط ملف الكهرباء في المنطقة وضمان استمرارية تقديم الخدمة.

وقال: إن الوزارة لن تدخر اي جهد في سبيل تقديم الدعم لمجلس الخدمات المشترك، من أجل تمكينه من القيام بالمهام التي أُنشئ لأجلها.

وقال رئيس مجلس الخدمات المشتركة لؤي مساعيد ، إنه تم البدء في مشروع شحن الكهرباء في 3 قرى بالأغوار الوسطى، والأسبوع المقبل سيتم العمل في المشروع في منطقتين أخريين.

وأضاف، انه تم إنشاء المجلس المتشرك الشهر الماضي بقرارا الوزير الصالح، والذي يقوم بتقديم خدمات المياه والكهرباء والتخطيط والتطوير للمجالس والاعضاء في فصايل والجفتلك ومرج نعجة والغزال والزبيدات.

وأكد وجود إشكالية من الطرف المغذي في تقديم الكهرباء للمواطنين، ما اضطر المجلس إلى افتتاح مشروع الكهرباء وتوزيعها على المواطنين بشكل دائم.

#الأغوار #وزير الحكم المحلي #كهرباء #مجدي الصالح #سلطة الطاقة

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