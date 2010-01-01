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مخرجة "نومادلاند" تفوز بجائزة رابطة المخرجين الأمريكيين

الأحد 11 أبريل 2021 02:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
مخرجة "نومادلاند" تفوز بجائزة رابطة المخرجين الأمريكيين



وكالات / سما /

حققت المخرجة الصينية كلوي تشاو انجازا بارزا بفوزها مساء السبت بجائزة أفضل مخرجة من رابطة المخرجين الأمريكيين عن الفيلم الروائي الطويل "نومادلاند".

وتجسد الممثلة الأمريكية فرانسيس ماكدورماند في الفيلم شخصية ارملة في العقد السابع من عمرها تحول عربتها الفان إلى منزل متنقل وتعمل بوظائف موسمية على امتداد ترحالها على الطريق في الغرب الأمريكي.

وتعتبر تشاو أول امرأة ذات بشرة ملونة تفوز بالجائزة وثاني امرأة على الإطلاق، بعد كاثرين بيجلو، التي فازت بالجائزة في عام 2010 عن فيلمها "ذا هيرت لوكر".

وتعتبر الجائزة المرموقة الأحدث في موسم الجوائز لتشاو وفيلم "نومادلاند". ويرجح النقاد فوز الفيلم بجائزة أفضل مخرجة في حفل توزيع جوائز الأوسكار نهاية الشهر الجاري  .

#نومادلاند #المخرجة

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