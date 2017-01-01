  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إدارة معتقل "ريمون" تماطل بعلاج الأسير باسم أبو ظاهر وتهمل وضعه الصعب

الأحد 11 أبريل 2021 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، بأن إدارة معتقل "ريمون" تهمل الحالة الصحية السيئة للأسير باسم أبو ظاهر (44 عاما) من قطاع غزة، ولا تكترث لعلاجه.

وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أن الأسير أبو ظاهر يعاني منذ حوالي أربع سنوات من مشاكل في المريء، ومن التهابات حادة في المعدة، ومن صعوبة في البلع وهضم الطعام، ويتقيأ دما أسود بشكل دائم، وخسر من وزنه أكثر من 12 كيلوغراما، كما يشتكي من مشاكل بالأسنان.

وأضافت ان الأسير طلب من إدارة معتقل "ريمون" أكثر مرة تحويله إلى المستشفى وتشخيص حالته كما يجب، وتحديد موعد لعملية جراحية له، لكن إدارة المعتقل كانت ترفض في كل مرة نقله إلى المستشفى.

وتابعت الهيئة انه بعد مطالبات عديدة من قبل الأسير، تم نقله إلى مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، لكن تمت معالجته بشكل مؤقت، حيث قام أطباء الاحتلال بإدخال أنبوب وسحب الدم الأسود من جسده، دون علاجه بالشكل السليم، علما أن الأسير بحاجة ماسة لتحويله لإجراء عملية بأسرع وقت ممكن، ولمتابعة حثيثة لحالته.

يشار إلى أن الأسير أبو ظاهر معتقل منذ عام 2017 ومحكوم بالسجن لـ10 سنوات، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء.

#هيئة الأسرى #سجن ريمون #ريمون #باسم أبو ظاهر

الأكثر قراءة اليوم

نيويورك تايمز: تفاصيل جديدة حول "التنافس الملكي" في الأردن.. ودور عوض الله

هل أعطت اسرائيل الموافقة بشأن إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس؟

عضو في مجلس الأعيان الأردني يؤكدلـCNN معلومات عن مكان إقامة الأمير حمزة (فيديو)

"التربية" توضح آلية واجراءات عودة الطلبة للمدارس

وزير الدفاع الأميركي يصل إسرائيل غداً على متن طائرة "يوم القيامة"

"شكّل "مفاجأة خالصة للموساد".. قلق إسرائيلي: هل ستسرّب واشنطن عملياتنا العسكرية؟

صحيفة اردنية : الأمير حمزة اشترط تولي قيادة الجيش والإشراف على الأجهزة الأمنية

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: 22 وفاة و2235 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1672 حالة تعاف

بوساطة ألمانية ونرويجية: اتصالات لتبادل أسرى بين إسرائيل وحماس وهذه هي العقبة الاساسية ..

الداخلية بغزة تتحدث عن الإجراءات الوقائية خلال شهر رمضان

حمزة

نيويورك تايمز: تفاصيل جديدة حول "التنافس الملكي" في الأردن.. ودور عوض الله

وزير الدفاع الأمريكي يصل إسرائيل لبحث النووي الايراني والانتخابات الفلسطينية واحتمالات فوز حماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية