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بالصور.. اختتام المرحلة الأولى من تدريبات الأولمبي بغزة

الأحد 11 أبريل 2021 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور.. اختتام المرحلة الأولى من تدريبات الأولمبي بغزة



غزة / سما /

اختتم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, المرحلة الأولى من تدريبات المنتخب الأولمبي في قطاع غزة, التي جرت على ملعب الدرة بالمنطقة الوسطى.

وشارك أكثر من 40 لاعبا في تجمع المنتخب الأولمبي على مدار الأيام الماضية, ما دفع المدرب العام هاني المصدر لاختيار الأفضل للمرحلة الثانية.

وقال ياسر رضوان رئيس اللجنة الفنية باتحاد القدم, إن المصدر انتقى أفضل اللاعبين, تمهيدا لقدوم إيهاب أبو جزر المدير الفني للمنتخب الأولمبي لغزة, بهدف متابعة اللاعبين عن قرب.

وأوضح رضوان, أن الجهاز الفني للأولمبي سيتابع اللاعبين في مرحلة الإياب, مبينا أن الباب لا يزال مفتوحا أمام الجميع للانضمام للتدريبات.

وشكر الجهاز الفني بقيادة المصدر ومعاونيه على جهودهم في التجمع الأول للمنتخب الأولمبي، متمنيا التوفيق للجميع في المرحلة المقبلة.

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