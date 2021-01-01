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الداخلية بغزة تتحدث عن الإجراءات الوقائية خلال شهر رمضان

الأحد 11 أبريل 2021 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة تتحدث عن الإجراءات الوقائية خلال شهر رمضان



غزة / سما /

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم، اليوم الأحد، "إنه خلال الأيام الأولى من شهر رمضان ومع نهاية الأسبوع الجاري سيكون تقييم جديد للحالة الوبائية"، مشيرًا إلى أنه وبناء عليها ستكون صورة واضحة إن احتجنا لإجراءات جديدة.

وأضاف البزم في حديث لإذاعة القدس "حتى هذه اللحظة لا يوجد أي اجراءات جديدة سوى المعلن عنها سابقاً"

وشدد على أنه مع بدء شهر رمضان ستبقى الإجراءات الوقائية المشددة مستمرة في كافة المرافق والأسواق، موضحًا أن المساجد لا زالت مفتوحة، والجهات المختصة تشدد على الالتزام بالإجراءات الوقائية حتى تبقى مفتوحة خلال شهر رمضان.

من جانبه أكد سلامة معروف رئيس المكتب الاعلامي الحكومي بغزة اليوم الأحد انه سيتم خلال 24_48 ساعة الاعلان خلال مؤتمر صحفي عن الاجراءات الوقائية خلال شهر رمضان في قطاع غزة ، في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقال معروف خلال تصريحات لصوت الاقصى ان هناك توجه عام لاستمرار اغلاق الجمعة والسبت مع تغيير في تفاصيل التنفيذ ، محذراً من التوجه لتشديد الاجراءات في حال وجدنا ان الحالة الوبائية تشكل ضغطاً على المنظومة الضحية .

#الداخلية بغزة #فيروس كورونا #شهر رمضان

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