مجدلاني يتحدث عن مستحقات الشؤون الاجتماعية وملف شهداء حريق النصيرات

رام الله / سما /

قال، الأمين العام لجبهة النضال، وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الأحد، إن تأخير صرف مستحقات الشؤون للأسر الفقيرة، يعود إلى سببين، الأول هو هلاك الخزينة المالية لفلسطين، مشيرًا إلى أن السبب الثاني هو أن الاتحاد الأوربي يدفع ما نسبته 40% من ميزانية شيكات الشؤون، ولكنه تأخر عن الدفع هذه المرة.

وذكر مجدلاني في حديث لـ "وطن"، أنهم يسعون لتدبير قرض من البنوك الفلسطينية؛ لكي يتم صرف شيكات الشؤون بأقرب وقت ممكن لكل الأسر المستفيدة من البرنامج.

وحول الاتهامات التي تلقاها بتعمد عرقلة دفع مخصصات الأسر المحتاجة هذا الشهر، قال مجدلاني، إن المسألة ليست قرارًا شخصيًا، وهو موضوع مالي تتخذه الحكومة فقط".

وفيما يتعلق بموضوع شهداء حريق النصيرات، بين، أنهم رفعوا توصيات لمجلس الوزراء، وهم الأن بانتظار قرار رئاسي لوضعهم ضمن ملف الشهداء والجرحى.

وعن أخر مستجدات العملية الانتخابية بالقدس، أضاف: "نحن في فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بصدد عقد اجتماع يوم غدٍ الاثنين لبحث آخر تطورات العملية الانتخابية بالقدس، وبعد ذلك سيتم مناقشة الأمر مع حركتي حماس والجهاد".

وأكد مجدلاني، أنه لا يمكن التخلي عن إجراء الانتخابات التشريعية بالقدس، كونها مدخلاً لإنهاء الانقسام وعود الحياة الطبيعة، مشيرا إلى أن "خضوعنا لقرار الاحتلال تمرير لصفقة القرن، واعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".