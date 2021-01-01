  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مجدلاني يتحدث عن مستحقات الشؤون الاجتماعية وملف شهداء حريق النصيرات

الأحد 11 أبريل 2021 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني يتحدث عن مستحقات الشؤون الاجتماعية وملف شهداء حريق النصيرات



رام الله / سما /

قال، الأمين العام لجبهة النضال، وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الأحد، إن تأخير صرف مستحقات الشؤون للأسر الفقيرة، يعود إلى سببين، الأول هو هلاك الخزينة المالية لفلسطين، مشيرًا إلى أن السبب الثاني هو أن الاتحاد الأوربي يدفع ما نسبته 40% من ميزانية شيكات الشؤون، ولكنه تأخر عن الدفع هذه المرة.

وذكر مجدلاني في حديث لـ "وطن"، أنهم يسعون لتدبير قرض من البنوك الفلسطينية؛ لكي يتم صرف شيكات الشؤون بأقرب وقت ممكن لكل الأسر المستفيدة من البرنامج.

وحول الاتهامات التي تلقاها بتعمد عرقلة دفع مخصصات الأسر المحتاجة هذا الشهر، قال مجدلاني، إن المسألة ليست قرارًا شخصيًا، وهو موضوع مالي تتخذه الحكومة فقط".

وفيما يتعلق بموضوع شهداء حريق النصيرات، بين، أنهم رفعوا توصيات لمجلس الوزراء، وهم الأن بانتظار قرار رئاسي لوضعهم ضمن ملف الشهداء والجرحى.

وعن أخر مستجدات العملية الانتخابية بالقدس، أضاف: "نحن في فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بصدد عقد اجتماع يوم غدٍ الاثنين لبحث آخر تطورات العملية الانتخابية بالقدس، وبعد ذلك سيتم مناقشة الأمر مع حركتي حماس والجهاد".

وأكد مجدلاني، أنه لا يمكن التخلي عن إجراء الانتخابات التشريعية بالقدس، كونها مدخلاً لإنهاء الانقسام وعود الحياة الطبيعة، مشيرا إلى أن "خضوعنا لقرار الاحتلال تمرير لصفقة القرن، واعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".

#مجدلاني #الشؤون الاجتماعية #شهداء حريق النصيرات

الأكثر قراءة اليوم

حمدين صباحي داعياً تهيئة الشعب للمعركة: لم يبق أمامنا سوى أقل من 80 يوما قبل موت مصر عطشا ..

الموساد يُخضع صحفي فلسطيني لتحقيق بمقر أمني في مدريد

عضو في مجلس الأعيان الأردني يؤكدلـCNN معلومات عن مكان إقامة الأمير حمزة (فيديو)

هل أعطت اسرائيل الموافقة بشأن إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس؟

"التربية" توضح آلية واجراءات عودة الطلبة للمدارس

"شكّل "مفاجأة خالصة للموساد".. قلق إسرائيلي: هل ستسرّب واشنطن عملياتنا العسكرية؟

وزير الدفاع الأميركي يصل إسرائيل غداً على متن طائرة "يوم القيامة"

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: تسجيل 6 حالات وفاة و1479 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزير الدفاع الأمريكي يصل إسرائيل لبحث النووي الايراني والانتخابات الفلسطينية واحتمالات فوز حماس

مسؤول امريكي : الانتخابات قرار فلسطيني وأي حكومة قادمة يجب أن تلتزم بالاتفاقيات الموقعة

حمزة

نيويورك تايمز: تفاصيل جديدة حول "التنافس الملكي" في الأردن.. ودور عوض الله

قائمة "القدس موعدنا" توضح تفاصيل الاعتراضات التي قُدمت للجنة الانتخابات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية