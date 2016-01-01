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ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

الأحد 11 أبريل 2021 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

يواصل ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، وهم: عماد سواركة، وسائد أبو عبيد، وعيّاد الهريمي.

وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الأسير سواركة (37 عامًا) من أريحا مضرب عن الطعام منذ (25) يومًا، والأسير أبو عبيد (41 عامًا) من جنين منذ سبعة أيام، رفضًا لاعتقالهما الإداري، كما يواصل الأسير عيّاد الهريمي (28 عامًا) من بيت لحم إضرابه عن الطعام منذ 6 أيام، رفضًا لاعتقاله.

وأضاف انّ الأسير سواركة يقبع في زنازين سجن "عسقلان"، وجرى نقله مؤخرًا من سجن "النقب"، وأبو عبيد في سجن "النقب"، بينما يقبع الأسير الهريمي في زنازين سجن "عوفر".

يذكر أن الأسير سواركة اعتقل في شهر تموز العام المنصرم، وقد أصدرت مخابرات الاحتلال بحقّه ثلاثة أوامر اعتقال إداريّ مدة كل منهما أربعة أشهر، وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال قرابة العشر سنوات، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال.

والأسير أبو عبيد كان قد اعتقل في شهر تشرين الثاني من العام المنصرم، وحكم عليه بالسّجن الفعلي لمدة أربعة أشهر ونصف، وبعد انتهاء مدة حُكمه جرى تحويله إلى الاعتقال الإداريّ، وعليه شرع في الإضراب، علمًا أنه أسير سابق أمضى قرابة (12) عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير عيّاد الهريمي من بيت لحم، أعاد الاحتلال اعتقاله في السادس من نيسان/ أبريل الجاري، بعد أقل من شهرين على الإفراج عنه، وهو أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال، وكان قد خاض عام 2016 إضرابًا عن الطعام استمر لمدة (45) يومًا.

#نادي الأسير #أسرى

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