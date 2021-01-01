الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاحد، تسعة مواطنين من الضفة الغربية.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطنين أسيد إسماعيل حسين العواودة من دورا، وإسماعيل فوزي الطروة (30 عاما)، من بلدة سعير.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان من بلدة قباطية، وهم: محمود أحمد خليل أبو الرب، ومحمد تيسير ذياب، ومحمد كميل، في العشرينات من عمرهم، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان من قرية حرملة، وهم: فادي عادل عطا الله (22 عاما)، وإبراهيم وجيه صباح (23 عاما)، وحمزة عوض عطا الله (24 عاما).

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن يوسف عليان من مخيم الجلزون.