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الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل

الأحد 11 أبريل 2021 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية ، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دورا وداهمت منزل الأسير إسماعيل حسين العواودة واعتقلت نجله اسيد، كما اقتحمت بلدة سعير واعتقلت المواطن إسماعيل فوزي الطروة (30 عاما)، بعد أن داهمت منزله ومنزلي شقيقيه زيد وفواز، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وأضافت المصادر ذاتها ان قوات الاحتلال اقتحمت حارة الشيخ وسط مدينة الخليل، وداهمت منازل المواطنين، مجاهد هيثم القواسمي، وعيسى القواسمي، وعلي القواسمي، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

#الاحتلال #الخليل

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